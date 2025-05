Lecce-Napoli, si gioca un pezzo di scudetto ma ADL non sarà sugli spalti: il motivo

È il giorno di Lecce-Napoli, una partita che potrebbe segnare la stagione partenopea. Perché sebbene mancherebbero ancora tre partite oltre questa, una vittoria a Via De Mare potrebbe rivelarsi pesantissima per la corsa scudetto dopo il sorpasso in classifica.

Lecce-Napoli, De Laurentiis non ci sarà

Tuttavia, nonostante la posta in palio, non ci sarà Aurelio De Laurentiis oggi sugli spalti come svela La Repubblica oggi in edicola. Il motivo? Il presidente è ancora in ferie alle Maldive e tornerà soltanto la prossima settimana.

Sperando che possa esultare dalla spiaggia paradisiaca dov'è attualmente, proprio come accaduto nell'ultima occasione con Napoli-Torino.