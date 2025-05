Primavera Benevento-Napoli: le formazioni ufficiali

Il Napoli Primavera affronta oggi il Benevento in trasferta per la giornata ventinove del campionato di Primavera 2. Gli azzurri scenderanno in campo oggi, sabato 3 maggio alle ore 15 al Centro Sportivo Avellola, dopo il pareggio interno contro il Palermo per 1-1. La squadra di Dario Rocco affronterà quella di Gennaro Iezzo e proverà a tornare terzo in solitaria, distaccando la Ternana. Il Benevento arriva a questa sfida con cinque sconfitte di fila, si ritrova al settimo posto con 40 punti in classifica ed è ancora in corsa per un posto ai playoff. I partenopei continuano a rincorrere il sogno della Primavera 1.

Di seguito le formazioni ufficiali: