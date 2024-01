Gazzetta - Non solo il Napoli, Di Gregorio piace anche in Premier League: la situazione

Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ci sarebbe soltanto il Napoli sulle tracce del portiere Michele Di Gregorio del Monza:

"In Italia si sono alternate le indiscrezioni intorno a Napoli, Roma, Fiorentina, Bologna, all’estero intorno al Newcastle. Gli inglesi lo hanno valutato visto l’infortunio di Nick Pope alla spalla. L’inglese è fuori da un mese e non è ancora certa la data del rientro. Ma il Monza è stato deciso nel dire che Michele ora non si sposta. Anche se in casa brianzola sono avveduti e si sono già portati avanti puntando su Alessandro Sorrentino"