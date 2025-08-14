Politano: "Ho fatto un bel gol, abbiamo battuto una squadra forte! Ora però ci riposiamo"

Matteo Politano ha rilasciato un'intervista a Sky Sport nel post-partita di Napoli-Olympiakos 2-1, ultima amichevole di Castel di Sangro. Queste le dichiarazioni di Politano, autore del gol che ha aperto le marcature:

"Siamo contenti di aver battuto una squadra forte come l'Olympiacos, abbiamo lavorato tanto durante questo ritiro. Ho fatto un bel gol e mi fa piacere. Ora ci riposeremo qualche giorno per poi riprendere il lavoro in vista della gara contro il Sassuolo. Ora però pensiamo un po' a riposarci"