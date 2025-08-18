Il Napoli ripiomba su Sterling! Dalla Francia: contatti con gli stessi intermediari di De Bruyne

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie: importanti novità dal quotidiano francese FootMercato, che svela i nuovi contatti tra SSC Napoli e Chelsea per il possibile trasferimento di Raheem Sterling come rimpiazzo di Lukaku.

Secondo quanto riportato da FootMercato, la priorità del Napoli sarebbe Joshua Zirkzee, ma la difficoltà di concretizzare questo tipo di operazione con il Manchester United ha spinto il Napoli a valutare diverse alternative. Tra queste anche Raheem Sterling del Chelsea, reduce dal prestito all'Arsenal nella passata stagione.

"Poche ore fa, la dirigenza partenopea ha iniziato a scambiare messaggi con gli stessi intermediari che hanno permesso a Manna di volare a Manchester a maggio e convincere Kevin De Bruyne. I dirigenti del Napoli contano sul fatto che il Chelsea abbasserà la richiesta iniziale di 25 milioni di euro".