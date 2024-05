Gian Piero Gasperini resta all'Atalanta. Sfuma la possibilità di approdare sulla panchina del Napoli che aveva atteso la giornata di ieri per capire quali fossero le intenzioni del tecnico di Grugliasco. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport non è stato però trovato l'accorso sul prolungamento contrattuale tra l'allenatore ed il club orobico. Percassi vuole portare la scadenza al 2026 mentre Gasperini di un anno in più.