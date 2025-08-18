Mediaset - Non solo Zirkzee: proposto al Napoli anche Mitrovic dopo l'infortunio di Lukaku!



Calciomercato Napoli, proposti Zirkzee e Mitrovic per l'attacco: si cerca un sostituto di Lukaku in caso di lungo stop

Calciomercato Napoli - Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato di SportMediaset, via X ha fatto due nomi per l'attacco:

"Il Napoli potrebbe tornare sul mercato degli attaccanti, dopo l’infortunio di Lukaku che sembra essere più grave del previsto. Tra i nomi proposti agli azzurri ci sono anche quelli di Zirkzee (solo in prestito) e Mitrovic (disposto a ridursi notevolmente l’ingaggio, con la volontà di tornare in Europa, l'entourage lo sta proponendo alle big). Valutazione di Manna e Conte se approfondire ogni discorso sul reparto offensivo".

Mitrovic
