Convocati Sassuolo-Napoli: spuntano due 'sorprese' per il debutto al Mapei | FOTO

Calcio Mercato  
Convocati Sassuolo-Napoli: spuntano due 'sorprese' per il debutto al Mapei | FOTO

Convocati Sassuolo-Napoli, sorpresa al Mapei Stadium

Ultimissime Sassuolo-Napoli - “Pronti per un nuovo viaggio lungo nove mesi”, scrive così la SSC Napoli via Instagram mostrando alcuni scatti del viaggio in direzione Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli, convocati anche Ambrosino e Cheddira 

Tra i giocatori che si intravedono per il debutto di domani al Mapei Stadium, ci sono anche due nomi a sorpresa: il giovane Giuseppe Ambrosino all’occorrenza per la fascia sinistra e soprattutto Walid Cheddira momentaneamente coinvolto dopo l’infortunio di Romelu Lukaku e in attesa di un nuovo centravanti dal calciomercato.

Le cessioni di entrambi sono state bloccate proprio in attesa di novità nei prossimi giorni. 

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti

  • #1

  • #2

  • #3

  • #4

  • #5

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top