Convocati Sassuolo-Napoli: spuntano due 'sorprese' per il debutto al Mapei | FOTO

Ultimissime Sassuolo-Napoli - “Pronti per un nuovo viaggio lungo nove mesi”, scrive così la SSC Napoli via Instagram mostrando alcuni scatti del viaggio in direzione Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli, convocati anche Ambrosino e Cheddira

Tra i giocatori che si intravedono per il debutto di domani al Mapei Stadium, ci sono anche due nomi a sorpresa: il giovane Giuseppe Ambrosino all’occorrenza per la fascia sinistra e soprattutto Walid Cheddira momentaneamente coinvolto dopo l’infortunio di Romelu Lukaku e in attesa di un nuovo centravanti dal calciomercato.

Le cessioni di entrambi sono state bloccate proprio in attesa di novità nei prossimi giorni.