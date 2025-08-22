Anderlecht, l'ex team manager: "Arokodare è un mix tra Lukaku e Inzaghi: fossi nel Napoli lo prenderei subito"

"Tolu Arokodare ha una stazza importante e il suo modo di giocare ricorda molto Lukaku. In area le palle alte sono tutte sue, è veloce, attacca gli spazi e sa sempre dove mettersi in campo, in questo ricorda Inzaghi. In più, a livello mentale è sempre sul pezzo, è esigente, non è passivo, non è svogliato e pretende sempre di più. È giovane, ma è stato capocannoniere in Belgio ed è stato il migliore africano nel campionato belga. Ha un prezzo importante, il costo si aggira attorno ai 25 milioni, ma bisogna capire De Laurentiis come vuole sostituire Lukaku. Se serve solo tamponare una situazione momentanea, uno come Cavani sarebbe il top, ma se si vuole prendere un sostituto di Lukaku e lavorare in prospettiva, Tolu Arokodare è il migliore. C'è da capire pure se il ragazzo accetterebbe il ruolo da comprimario, ma credo che con 4 competizioni, lo spazio a Napoli lo troverà. In più, Arokodare andrà a fare la coppa d'Africa, ma a prescindere è uno che prenderei ad occhi chiusi, facendo una plusvalenza pur vendendolo l'anno successivo. Potrebbe essere il Trezeguet del Napoli".