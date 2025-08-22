Conte su Lukaku: "Perderlo è dura, conosciamo tutti il suo peso specifico ma non troviamo alibi"

Ultime calcio Napoli - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della prima gara di campionato, di domani alle ore 18:30, in trasferta, col Sassuolo:

"Perdere Lukaku è dura. Un infortunio importante per un giocatore con un peso specifico importante e lo abbiamo visto nella vittoria dello scudetto ma può capitare. E' capitato anche lo scorso anno, non solo per infortuni ma anche sul mercato che magari si possa veder cadere tutto ma i ragazzi hanno dimostrato che possiamo fare tutto e bene. Non andiamo dietro a recriminazioni o trovare alibi. Dobbiamo trovare la soluzione, lo abbiamo fatto benissimo lo scorso anno. Lo stiamo facendo adesso e con i ragazzi non ho proprio parlato dell'infortunio che, come il mercato fa parte del gioco".