Stasera lo stadio sarà blindato! La Questura teme "cani sciolti" in trasferta a Firenze

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, le autorità hanno classificato la partita di stasera al livello di Rischio 3 che configura un profilo di "allerta massima".
È per questa ragione che stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze i controlli saranno serratissimi, con tanto di area blindata predisposta all'esterno del settore ospiti per costringere tutti i tifosi del Napoli in trasferta ad un doppio controllo. L'obiettivo è evitare che alcuni "cani sciolti" tra gli ultras del Napoli decidano di andare comunque in trasferta a Firenze senza biglietto, tentando di entrare allo stadio.
Com'è noto, infatti, i gruppi ultras del Napoli hanno già annunciato che non prenderanno parte alla trasferta.
C’è il timore che gruppi di tifosi non organizzati possano, in ogni caso, cercare di accedere al gate del settore ospiti del Franchi (...) Il timore è quello dei “cani sciolti” ovvero piccoli gruppi che potrebbero provare a forzare gli ingressi o creare tensione all’esterno come avvenuto a Torino nello scorso dicembre.