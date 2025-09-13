Stasera lo stadio sarà blindato! La Questura teme "cani sciolti" in trasferta a Firenze

Stasera si gioca Fiorentina-Napoli e l'allerta delle forze dell'ordine è massima. Come spiega oggi il quotidiano Il Mattino, le autorità hanno classificato la partita di stasera al livello di Rischio 3 che configura un profilo di "allerta massima".

È per questa ragione che stasera allo stadio Artemio Franchi di Firenze i controlli saranno serratissimi, con tanto di area blindata predisposta all'esterno del settore ospiti per costringere tutti i tifosi del Napoli in trasferta ad un doppio controllo. L'obiettivo è evitare che alcuni "cani sciolti" tra gli ultras del Napoli decidano di andare comunque in trasferta a Firenze senza biglietto, tentando di entrare allo stadio.

Com'è noto, infatti, i gruppi ultras del Napoli hanno già annunciato che non prenderanno parte alla trasferta.