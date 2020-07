Fatto Quotidiano - Lite sui soldi tra Sky e De Laurentiis, i telecronisti disertano i match del Napoli

Ultime Serie A - Napoli e il suo stadio non vedono più i telecronisti: da quando la Serie A è ripresa, Sky va al San Paolo solo per i big match, le altre le fa a distanza. Motivo? Ne scrive Lorenzo Vendemiale sulle colonne del Fatto Quotidiano:

"Succederà di nuovo per Napoli-Udinese, a Santa Giulia tagliano sulle "integrazioni" che le tv pagano alle squadre per la produzione delle partite: le postazioni hanno un prezzo, fissato dalla Lega, su cui i club possono fare sconti. Il Napoli è quello che ne fa di meno, insieme al Brescia. Poche migliaia di euro ma Sky è in crisi o almeno così vuole far credere, dopo non aver pagato l'ultima rata dei diritti tv, 130 milioni su cui è in causa con la Lega. Il più agguerrito è proprio De Laurentiis"