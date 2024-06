Euro 2024, paura ad Amburgo: uomo armato di piccone minaccia i poliziotti: gli sparano alle gambe

Ultime calcio - Attimi di terrore per le strade di Amburgo invase dai tifosi di Olanda e Polonia diretti verso lo stadio per la partita del gruppo D degli Europei di calcio. In pieno centro, nel quartiere di St. Pauli, un uomo con in mano un piccone e una bottiglia incendiaria ha minacciato alcuni poliziotti tentando di scavalcare le transenne.

Terrore in Germania

Gli agenti, come riporta La Repubblica online, gli hanno chiesto di posare il piccone e di calmarsi, hanno usato dello spray per fermare l'aggressore, quando però hanno visto che stava correndo via gli hanno sparato alle gambe, immobilizzandolo a terra e invitando tifosi e cittadini presenti ad allontanarsi. La polizia tedesca ha fatto sapere che l'uomo sta ricevendo le cure mediche per le ferite riportate.