Relevo - Morata-Roma, nessuna offerta: lo spagnolo tornerebbe in Italia per la Juve! Le ultime su Omorodion

L'Atletico Madrid di Simeone ha in organico Alvaro Morata e Samu Omorodion ma entrambi, accostati anche al Napoli, hanno situazioni di mercato particolari.

Morata e Omorodion la situazione

Come riporta Relevo, negli ultimi giorni Morata è stato accostato alla Roma ma non risulta che sia un nome seguito dai giallorossi, che invece hanno interesse per Omorodion ma al momento non è stata fatta alcuna offerta ufficiale all'Atlético. Se Morata tornasse in Italia la sua preferenza sarebbe per la Juventus ma ad oggi non c'è trattativa in corso: Morata punta sugli Europei e l'Atlético lo lascerebbe partire solo per la clausola da 15 milioni di euro. Per quanto riguarda Omorodion, il club vuole che resti e ha già rifiutato per lui un'offerta molto alta (quasi 40 milioni) da parte della Premier League.