L’Olanda vince 2-1 contro la Polonia: assist per Zielinski

Ultime calcio - Nella gara che si è giocata alle 15 dell’Europeo si sfidavano la Polonia di Probierz e l’Olanda di Koeman, nel Gruppo D insieme a Francia ed Austria. L'Olanda ha battuto in rimonta 2-1 sulla Polonia.

L'Olanda batte la Polonia, assist per Zielinski

Buksa porta in vantaggio i polacchi su assist di Zielinski. Alla mezzora arriva il pareggio dell'Olanda con Cody Gakpo scaricando un destro dal limite, per un tiro deviato da Salamon che ha ingannato Szczesny. Nei minuti finali Weghorst entra e fa gol: l'attaccante dell'Olanda porta in vantaggio gli Oranje.