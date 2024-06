Calciomercato: un altro club in Italia punta Gudmundsson, la situazione

Calciomercato Napoli - Ci si prepara ad una vera asta per Albert Gudmundsson, talento islandese di proprietà del Genoa che dopo una stagione da urlo è pronto al salto di qualità. La volontà è quella di firmare con una big che sia in Italia o all'estero.

Calciomercato: Gudmundsson pronto al salto

Può arrivare la svolta della carriera per Gudmundsson che in Italia piace a Juventus, Inter, Milan, Napoli, Fiorentina e ora anche la Roma prova l’assalto. Il suo contratto in scadenza nel 2027 può essere estero per altri anni se dovesse firmare con una nuova società. Se a gennaio il Genoa ha rifiutato 30 milioni dalla Fiorentina per Gudmundsson ora il suo prezzo è di 40. Anche club di Premier League si sono interessati a lui secondo Repubblica.