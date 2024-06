Da Torino - Possibile beffa Napoli, da settimane la Roma lavora per chiudere la trattativa

Calciomercato Napoli - La Roma lavora per chiudere la trattativa e acquistare il talento italiano del Torino di Cairo. Una possibile beffa per il Napoli che l'avrebbe messo nel mirino da tempo.

Calciomercato Napoli: su Bellanova anche la Roma

Il Torino punta Nadir Zortea per la destra e può essere l'uomo giusto in caso di partenza di Bellanova che è da settimane nel mirino della Roma. Cairo valuta l’esterno azzurro tra i venti ed i 25 milioni di euro e la Roma è già all’opera per cercare di studiare la formula giusta per chiudere la trattativa secondo l'edizione di Repubblica di Torino. Sul taccuino di Vagnati è tornato di moda anche il nome di Holm che la stessa Atalanta ha scelto di non riscattare: lo svedese ex Spezia, già seguito un anno fa, è monitorato anche dall’Inter, il che rende l’operazione- Torino estremamente complicata.