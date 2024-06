Come fa notare l'edizione odierna del Corriere della Sera, ieri in Italia-Albania il terzino Giovanni Di Lorenzo ha giocato in una posizione inedita. Infatti Spalletti lo ha schierato difensore nella difesa a 3, ma spesso Di Lorenzo si è ritrovato a giocare da difensore centrale in una difesa a 2, ruolo mai sperimentato in carriera.

"Per lunghi tratti, abbiamo poi visto gli azzurri difendere a due, con Di Lorenzo e Bastoni, perché Calafiori diventava, in modo sistematico, una mezzala"