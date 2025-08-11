Napoli, Vergara on fire: guardate che gol in allenamento! | VIDEO CN24

Ritiro Napoli a Castel di Sangro 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Finisce il diciottesimo allenamento del Napoli di Antonio Conte in ritiro in Alto Sangro. Si trattava dell'allenamento pomeridiano del giorno 13 di ritiro a Castel di Sangro della SSC Napoli dopo le amichevoli contro il Girona e il Sorrento.
E nel corso della esercitazione di oggi, è arrivato un gran gol di Antonio Vergara: dopo l’assist delizioso di ieri in Napoli-Sorrento, arriva questa super giocata per segnare nella mini-porta.
Ecco il video!