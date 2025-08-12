Napoli-Elmas, tentazione ritorno! Gazzetta: operazione concreta, da valutare un aspetto

Calcio Mercato  
ElmasElmas

Calciomercato Napoli, suggestiva idea di un ritorno di Eljif Elmas in azzurro: il jolly macedone potrebbe coprire più ruoli, con il Napoli che valuta l'operazione

Calciomercato Napoli - Dopo tanti nomi fatti per l'esterno d'attacco, il Napoli potrebbe puntare su un ritorno a sorpresa: nelle ultime ore l'idea Eljif Elmas sembra prendere sempre più quota. 

Elmas Napoli aggiornamenti 

Elmas, ceduto un anno e mezzo fa al Lipsia, è reduce dal prestito al Torino ma il suo cuore è sempre rimasto a Napoli. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

"Elmas è ricomparso nei radar, e prepotentemente, in questo weekend di riflessioni nel ritiro di Castel di Sangro, rappresenta il compromesso per darsi un equilibrio tattico delle due fasi, ha conoscenze tattiche sviluppate, sa fare la punta e il centrocampista, sa essere tante cose assieme e lo ha dimostrato, allunga i titolari e la panchina contemporaneamente e non ha bisogno neanche di ambientarsi in una città in cui è stato amato per davvero. 

La tentazione Elmas in prestito seduce e illumina: ma il Lipsia, che praticamente l’altro ieri (si fa per dire ma neanche poi tanto) ha investito 25 milioni di euro sarebbe così cortese da restituire gratis un calciatore che ha rappresentato un sacrificio vero?".

Elmas
