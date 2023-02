Eintracht-Napoli, trasferta a forte rischio per l'ordine pubblico! C'entra l'Atalanta: il motivo

Notizie Napoli calcio - Sta per tornare la magia della Champions League, con il Napoli impegnato nel doppio confronto degli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte.

Champions League, Eintracht-Napoli ad alta tensione

Una sfida che si preannuncia rovente, non solo per la qualità delle due squadre, ma anche per questioni di ordine pubblico. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica:

La trasferta è considerata a forte rischio per l’ordine pubblico per una questione di gemellaggi incrociati: gli ultras dell’Eintracht sono legati agli atalantini, quelli del Napoli all’Hertha Berlino. I rapporti sono molto tesi, si sta lavorando per evitare scontri nelle ore precedenti al match.