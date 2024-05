Gazzetta - Italiano prima alternativa a Pioli, Conte è stato a lungo il sogno di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Nella testa di Aurelio De Laurentiis c’è Stefano Pioli come nome in pole position per la stagione della ricostruzione in casa Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pioli nuovo allenatore del Napoli?

Lo scatto di Pioli potrebbe essere quello decisivo:

"Conte è stato a lungo il sogno di De Laurentiis, che valuta ancora i profili di Gasperini e Italiano, prima vera alternativa al tecnico del Milan. Ma oggi Pioli è nettamente più avanti degli altri, a meno che non sia lui a dire di no al progetto Napoli. Ma Pioli ama le sfide: Napoli è una di quelle a cui sembra impossibile dire no"

?