Domenica contro il Genoa per la prima volta un gol di Romelu Lukaku non è bastato per la vittoria, scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: finora non era mai accaduto che segnasse e il Napoli non portasse a casa i tre punti. Oltre i 13 gol nei suoi numeri c’è lo status di miglior assist-man con 10 passaggi vincenti.