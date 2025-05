La previsione di Rastelli: "Parma-Napoli per me finirà così. Ma occhio al dettaglio..."

Ultimissime Calcio Napoli - Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Sappiamo quanto Conte sia maniacale nello studiare gli avversari e sa sicuramente che deve stare attento alle ripartenze del Parma.

Parma-Napoli, la previsione di Rastelli

Le marcature preventive saranno fondamentali perchè mi aspetto un Napoli che faccia la partita per lunghi tratti della gara. Mi aspetto una squadra rispettosa dell'avversario, molto attenta, aggressiva quando dev'esserlo e che voglia sbloccare presto il risultato per poi chiuderlo senza rischiare troppo. Sarà una gara complicata così come lo sono state le altre, il Napoli ha il destino nelle proprie mani e sono certo che non si farà sfuggire i tre punti.

Gilmour? Ha dimostrato di non far rimpiangere Lobotka che però ha qualità importanti a 360°. Gilmour è un giocatore affidabile e da questo punto di vista il Napoli non perderà moltissimo".