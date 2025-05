D'Amico: "De Bruyne-Napoli? Ho un retroscena, da quel che so..."

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“David al Napoli? E’ un giocatore che ha fatto benissimo quest’anno, è un ottimo profilo. Immagino che gli agenti stiano colloquiando con diversi club prima di scegliere la miglior destinazione. Prima che Kvaratskhelia arrivasse a Napoli il suo agente ne parlò con diverse squadre, ma De Laurentiis fu bravo a convocare Jugeli nel suo ufficio a Roma e perfezionò il calciatore. Il servizio delle Iene su Bagni? Ci sarebbe da fare tanti commenti, mi dispiace per Salvatore che conosco da tanti anni e so bene qual è la sua storia. Son rimasto molto sorpreso perchè son cose che non ho mai fatto. Non mi son mai sognato di offrire soldi ad un diesse per far giocare un calciatore, ma più vai giù nelle categorie e più si vedono robe del genere.

Ma questo succede anche in altri sport, molti se vogliono arrivare lontano devono avere delle famiglie alle spalle che abbiano la disponibilità per sostenere il percorso. Se poi una famiglia voglia che un’agenzia si attivi ci può stare che paghi, ma pagherebbe in maniera regolare, con fattura e poi non esiste che l’agenzia paghi il direttore sportivo per far giocare quel ragazzo. Purtroppo la dinamica vista a Le Iene è molto diffusa, ma non va bene così. Finale di campionato? Al cardiopalma, ma il calcio è uno sport fatto di episodi. Magari fai bene tutta la partita e poi ti condanna un episodio. Il Napoli s’è reso la vita difficile col pareggio col Genoa, ma il vero sparti acque sarà la prossima gara. De Bruyne al Napoli? Buon profilo, ma da quel che ne so era vicinissimo all’Inter Miami. Manna è bravo, se son rose fioriranno”.