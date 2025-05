Palmeri: "Frainteso su Guida per Inter-Lazio, vi faccio un esempio che capirete eccome..."

Ultimissime Calcio Napoli - Tancredi Palmeri, giornalsita, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli.

Polemica Guida Inter-Lazio, parla Tancredi Palmeri

Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it: “Non hanno capito ciò che ho detto sul discorso arbitro Inter-Lazio, vi faccio un esempio con un arbitro di Torino, se mettono Pairetto al var per uno scontro diretto tra Juventus e Napoli avrebbero avuto la stessa reazione altri. Per me la scelta di Rocchi, designando Guida per Lazio-Inter è clamorosa, soprattutto se fa quelle dichiarazioni sul Napoli, questo campionato prima finisce meglio è”.