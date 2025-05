Calciomercato SSC Napoli - Il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada, scrive Tuttosport., ha effettuato sondaggi sia per Svilar (Roma), sia per Carnesecchi (Atalanta) sia per Meret (Napoli).

“Il portiere campano è a un passo dalla vittoria dello scudetto, Inter permettendo, ma è senza contratto per il futuro: a luglio potrà andarsene a parametro zero, se non emergerà un accordo per il prolungamento. E i segnali finora sono stati negativi, al di là di certe dichiarazioni”