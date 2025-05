Le parole di Orazio Accomando sul prossimo allenatore di Juventus e Napoli:

"La Juventus farà il possibile per riportare Antonio Conte a Torino. É il nome di Elkann per risollevare i bianconeri. In chiave dirigenziale Chiellini+Giuntoli. Se dovesse andare via da Napoli, occhio al nome di Massimiliano Allegri".