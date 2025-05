Lega Serie A, una squadra napoletana ha vinto il torneo under-14 di calcio a 7!

Una squadra napoletana ha vinto il torneo under-14 di calcio a 7: si tratta dell'Oratorio Don Guanella, campione alla Philadelphia Junior Cup, il torneo under-14 di calcio a 7 organizzato da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano.

Allo Stadio Olimpico di Roma, dopo un’emozionante finale e ad alzare al cielo il trofeo della V edizione della Philadelphia Junior Cup è l’Oratorio Don Guanella di Scampia che ha battuto in finale i bergamaschi dell’Oratorio Verdellino per 2-0.

Il torneo di calcio a 7 Under 14 promosso da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano, ha vissuto fino stagioni straordinarie coinvolgendo migliaia di oratori e circa 60mila ragazzi impegnati a giocare partite in ogni angolo d’Italia. Nel pomeriggio, prima di Bologna-Milan sono scese in campo quattro delle 16 squadre vincitrici delle fasi locali del torneo. Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.