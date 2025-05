Scarlato: "Napoli-Genoa, ho visto una cosa inammissibile. A Parma ho una sensazione..."

Ultimissime Calcio Napoli- Gennaro Scarlato, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: “Che ricordi ho di quel Parma-Napoli che ci costò la retrocessione? Fu una giornata particolare, se non fosse successo contro di loro sarebbe stata l’altra giornata di campionato quindi sarebbe cambiato poco. Comunque è ovviamente un brutto ricordo sportivamente parlando, ma bello perché giocavo in A. Gli azzurri di Conte riscatteranno quella giornata? Io non penso che il Napoli possa pensare a queste cose e in ogni caso i ragazzi farebbero bene a non pensarci, ma si, battendo il Parma potrebbe riscattare un po' quella giornata.

Parma-Napoli, le sensazioni di Scarlato

Sfida scudetto? Le mie sensazioni sono positive, ma devi stare sempre concentrato fino all’ultimo. Il gol contro il Genoa non è un gol da prendere, non è ammissibile per quanto riguarda la fase difensiva e la marcatura, è vero che il Parma è in difficolta ma sono veloci e bisogna fare attenzione, le difficoltà si possono creare se dai modo di dare fiducia. Il gol del Genoa? Billing non dovrebbe staccare all’indietro, Olivera deve marcare, marcare all’interno e invece lui ci passa davanti e viene scavalcato dalla palla, ci sarebbe voluta un po' di furbizia in più”.