Sky - La Juve farà un tentativo per Conte: viene considerato l'uomo del rilancio

Gianluca Di Marzio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non vedo Vlahovic centravanti della Juventus l’anno prossimo. L’allenatore dipende da come finisce. Se finisce quarto e finisce bene, io credo che Tudor abbia la possibilità di rimanere. Non sono sicuro sia lui l’allenatore in caso di Champions ma il feeling c’è. Il rapporto con Giuntoli è buono, credo che Giuntoli rimarrà, insieme con Chiellini se avrà, come stiamo raccontando, una responsabilità superiore, e insieme si occuperanno della squadra. Tudor ha questa possibilità, poi non è sicuro che sia lui in caso di Champions League e credo che un tentativo per Conte la Juve proverà a farlo. Conte rappresenta per la Juve l’uomo del rilancio, fermo restando che ha un contratto con il Napoli".