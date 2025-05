Sabatini: "Su chi scommetto tra Napoli e Inter? Devo rispondervi così, per forza..."

Ultimissime Calcio Napoli - Walter Sabatini, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal: "Jonathan David? Sarebbe un colpo importante come altri fatti dal Napoli in queste stagioni. Manna è un direttore sportivo molto attivo sul mercato e sta facendo un gran lavoro. Al di là di come finirà il campionato, resta un traguardo incommensurabile essere arrivati a 180 minuti dalla fine del campionato a questo punto.

Corsa scudetto Napoli-Inter, parla Walter Sabatini

E' un risultato inimmaginabile ad inizio campionato ed il Napoli deve trarre tranquillità e serenità da questo concetto per affrontare al meglio le ultime due partite. Gare come quelle di domenica sono essenziali, appuntamenti dove non c'è appello. Penso che il Napoli ci arrivi nel miglior modo possibile a livello fisico e mentale. Il Napoli è andato oltre il "fastidio" di cui parlava Conte nei mesi scorsi. Per questo motivo tutti devono essere orgogliosi di quanto fatto, un lavoro eccezionale che non è stato frutto di un caso. Il nervosismo, che è umano in questi casi, non credo che rappresenterà un fattore.

Su chi scommetterei tra Inter e Napoli? Non sono un opinionista ma un uomo di campo, devo essere deontologicamente inattaccabile quindi non dirò su chi scommetterei per la vittoria finale dello Scudetto. Coppa Italia al Bologna? Sartori e il suo staff sono stati perfetti, hanno dato continuità al progetto di Motta affidandosi ad Italiano, un allenatore che finalmente vede premiato il suo lavoro con un trofeo. Hanno fatto un prodigio calcistico. Tra squadra e pubblico si è creata una bolla imperforabile e meritano il traguardo che hanno raggiunto".