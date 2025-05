Cruciani: "Scudetto? Vi dico le mie percentuali"

Giuseppe Cruciani ha parlato al podcast Area Fritta:

"Il pareggio con il Genoa potrebbe influenzare la mentalità del Napoli. Per la corsa allo scudetto, direi 55% per l'Inter e 45% per il Napoli, considerando che la squadra di Conte dovrà affrontare una vera e propria sfida contro il Parma. D'altro canto, l'Inter giocherà contro la Lazio, che sulla carta è superiore al Parma, ma se ci fossero buone notizie dal Tardini, l'Inter potrebbe trovare la motivazione per riprendere la testa della classifica"