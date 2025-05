Tancredi Palmeri, ha commentato le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato su X. Il giornalista ed inviato di Sportitalia si è soffermato sull'arbitro Guida di Torre Annunziata come AVAR in Inter-Lazio:

"Ma come può l’arbitro Guida a fare l’assistente Var in Inter-Lazio se ha dichiarato che non ha la serenità di arbitrare il Napoli per proteggere la famiglia? Questa è una designazione totalmente illogica. Non sono a prescindere contro Rocchi ma questa scelta è inspiegabile".