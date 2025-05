Tensioni dopo Parma-Napoli: tifosi crociati tentano l'assalto al pullman dei partenopei! | VIDEO CN24

Ultime news Serie A - Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di una tifosa azzurra presente in trasferta per Parma-Napoli:

“Dopo la partita Parma-Napoli 0-0, i pullman dei tifosi napoletani sono partiti scortati dalla Polizia. All'altezza del Burger King di Via Traversetolo di Parma, un bus pieno di tifosi azzurri si è fermato per un improvviso guasto. Io e la mia famiglia eravamo all'interno del locale e dei tifosi parmigiani sono usciti correndo, tentando di assaltare il pullman fermo. Fortunatamente i tifosi del Parma sono stati allontanati (non senza imprecazioni, come si può notare) dalla polizia. E per fortuna i tifosi partenopei sono ripartiti quasi subito ma gli stessi tifosi parmigiani, ubriachi e fuori controllo, hanno continuato ad offendere con insulti di ogni tipo. Poi dicono I napoletani!”.