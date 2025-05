La tesi di Gazzetta - Alla fine di che cosa parliamo? Di uno scudetto buttato via dall’Inter

Napoli - La Gazzetta dello Sport commenta così il pari in rimonta subito dall'Inter contro la Lazio. Per il quotidiano, alla luce dei risultati di ieri sera, lo scudetto è ormai nelle mani della squadra allenata da Antonio Conte:

"Alla fine di che cosa parliamo? Di uno scudetto buttato via dall’Inter. A meno di clamorose sorprese, non escludibili a priori, però improbabili, difficile che il Cagliari salvo non perda al Maradona, a meno che non accada qualcosa tipo Roma-Lecce 2-3 del 1986, il Napoli ha vinto il campionato nonostante a Parma non sia andato oltre il pareggio. L’Inter per due volte ha avuto in pugno la vittoria contro la Lazio e per due volte si è fatta riacciuffare, via Var, particolare che dedichiamo ai negazionisti della tecnologia: senza la video revisione, l’Inter avrebbe vinto partita e campionato".