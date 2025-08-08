Ritiro Napoli, presentazione squadra in piazza: ovazione incredibile per Conte e Oriali! | DIRETTA VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video della presentazione a Piazza del Plebiscito per i tutti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico guidato da Antonio Conte davanti ai tifosi presenti in piazza. Appuntamento dalle 19.45 in diretta su CalcioNapoli24.

20:29 - Presentati i portieri ed i difensori, sul palco auguri speciali per Mathias Olivera, da pochi giorni diventato di nuovo papà.

20:24 - Parla anche Antonio Conte: "Noi non finiremo mai di ringraziare la passione dei tifosi e ciò che ci trasmettete, ce lo portiamo in campo e sappiamo di dover dimostrare di meritare di giocare per il Napoli e lo facciamo per voi, per la vostra passione. Ci rivediamo dopo un bellissimo anno grazie allo staff e ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile, ringrazio chi è andato via e ha contribuito allo scudetto, gli auguriamo il meglio. Abbiamo scritto una pagina di storia, ora ricominciamo, parliamo poco e facciamo tanto"

20:23 - Prende la parola Lele Oriali: "Vi ringrazio per l'accoglienza. Veniamo da un'annata straordinaria, dove abbiamo meritato di vincere e ha vinto una squadra. Una squadra vera. Non dico solo i giocatori e lo staff, ma anche voi. Insieme si è vinto". A questo punto i tifosi iniziano a cantare: "Oriali uno di noi!".

Prosegue il discorso di Oriali: "Quest'anno sarà molto più difficile e complicato, avremo molti più impegni rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo scritto una pagina della storia del Napoli importantissima. Quest'anno sta a noi cosa vogliamo scrivere, dipende da noi. Questa è la nostra famiglia sportiva, ci si supporta a vicenda. La vostra passione ci ha accompagnato soprattutto nei momenti di difficoltà".

20:19 - Sale ora lo staff tecnico. Il vice allenatore Cristian Stellini, i collaboratori Elvis Abbruscato e Mauro Sandreani, i preparatori atletici Costantino Coratti e Cacciapuoti. Antonio De Feliceì, vice prepartore atletico. Poi i preparatori dei portieri Rosalen Lopez e Marco Giglio. Il collaboratore tecnico Gianluca Conte, il match analyst Giuseppe Maiuri. Il dronista Ettore Prota, il team manager Paolo Rea. E ora è il turno di Lele Oriali, a cui il pubblico riserva un'ovazione speciale ed emozionante. E arriva ora anche Antonio Conte.



20:17 - Inizia la presentazione della squadra con i membri dello staff. Il primo a salire sul palco è il responsabile dello staff sanitario Raffaele Canonico con tutto il eesto dello staff medico.

20:13 - La squadra è arrivata in piazza! Tra poco l'ingresso tra la folla

20:05 - Qualche minuto di ritardo per gli azzurri a causa della fine dell'allenamento.

19:55 - Migliaia di persone affollano Piazza Plebiscito, a brevissimo saliranno sul palco i giocatori!

Convocati Castel di Sangro 2025 SSC Napoli

Di seguito la lista dei convocati presenti agli ordini di Antonio Conte per il ritiro a Castel di Sangro 2025:

Portieri : Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante.

: Meret, Milinkovic-Savic, Contini, Ferrante. Difensori : Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo

: Beukema, Spinazzola, Olivera, Di Lorenzo, Mazzocchi, Buongiorno, Juan Jesus, Rrahmani, Obaretin, Marianucci, Zanoli, D’Angelo Centrocampisti : Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay.

: Anguissa, Lobotka, Coli Saco, Vergara, Gilmour, Hasa, De Bruyne, McTominay. Attaccanti: Lucca, Politano, Cheddira, Lukaku, Neres, Lang, Raspadori, Ambrosino.

Ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro: il palinsesto di CalcioNapoli24

Ma arriviamo al palinsesto, col programma tv completo giorno per giorno del ritiro SSC Napoli a Castel di Sangro in diretta su CalcioNapoli24 TV. Tutti gli eventi qui riportati saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di CalcioNapoli24 e sul canale 79 del digitale terrestre:

