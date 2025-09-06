Di Lorenzo titolare in Italia-Estonia 5-0: voti e commenti dei quotidiani

Napoli - Giovanni Di Lorenzo ha giocato titolare la gara vinta ieri dall'Italia sull'Estonia. Ecco le pagelle dei quotidiani per il capitano del Napoli:
Gazzetta 6,5 - Più basso di Dimarco, come previsto, si sovrappone solo quando procura intasamenti e non c’è da murare: tipo su Sappinen, quando viene reso insidioso da un errore collettivo.
Corriere dello Sport 6,5 - Si limita a tenere la posizione, sulla fascia spinge un po’ meno, sventa il pericolo di testa, fa quello che deve e sa fare. Bene
Tuttosport 6 - Tra i centrali è quello più ancorato per presidiare la difesa, compito svolto senza sbavature