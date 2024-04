De Laurentiis vuole scegliere l'allenatore del Napoli dopo la fine del campionato: poker di nomi sul tavolo

Calciomercato SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis è tornato a Roma per impegni istituzionali dopo la partita contro la squadra di De Rossi, nessuna anticipazione sul tema della panchina. Come racconta il Corriere dello Sport, i nomi sul tavolo del Napoli sono quattro: Gian Piero Gasperini, Stefano Pioli, Antonio Conte, Vincenzo Italiano.

Il Napoli riflette, valuta, analizza e aspetta:

"Pioli ha nelle corde i tasti tattici per evitare una rivoluzione, come Italiano. Conte e il Gasp sono fautori della difesa a tre, ma De Laurentiis ha abbattuto ogni preclusione. Scelta complessa, da coniugare con gli impegni di chi è ancora legato al presente (Gasperini e Italiano). De Laurentiis riflette con i suoi collaboratori: l’obiettivo è scegliere per la fine del campionato, subito dopo il 26 maggio"