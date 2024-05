Ritiro Dimaro 2024, Decarli a CN24: "Sopralluogo SSC Napoli a fine campionato, vi anticipo due novità!" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Dall'11 al 21 luglio, il club azzurro sarà in ritiro in Trentino, a Dimaro-Folgarida. Ne abbiamo parlato in un'intervista esclusiva concessa dall'ufficio stampa della Nicer Diego Decarli, che si occupa dell'organizzazione del ritiro SSCN, ai microfoni di CalcioNapoli24. Ecco il video:

Queste le dichiarazioni di Diego Decarli ai nostri microfoni:

"Quattordicesimo anno in Trentino, questo è il 13º a Dimaro. Considerando che il 13 è l'onomastico di Diego Armando Maradona, 13 novembre, direi che dovrebbe essere una grande annata.

Organizzazione in ritiro? Un tema che affronteremo a fine campionato, ci sarà il sopralluogo della SSC Napoli. Si verificano le strutture e condizioni del campo, le possibili gestioni delle proposte territoriale di Dimaro-Folgarida, poi si comincia a lavorare. La certezza è che lo stadio è in splendide condizioni. Come ha ricordato il sindaco, la costruzione della scuola adiacente allo stadio è praticamente conclusa. Saremo ancora più accoglienti in quella zona. La novità di quest'anno certa, ed è un'anteprima che possiamo dire, è che torneremo ad animare la piazza centrale di Dimaro. E rifaremo tutta l'area dei servizi dell'anti-stadio.

Palestra? Si sta lavorando, è un piccolo gioiello a disposizione della squadra: potrà allenarsi al completo con grandi strutture e temperature ideali, evitando di montare il tendone anti-estetico. Dando ulteriori certezze di proficuo allenamento alla squadra.

Da Sarri ad Ancelotti, da Spalletti a...? Questo è difficile, bisogna chiederlo a De Laurentiis! Faccio una contro-battuta: il ritiro è in un momento di frenesia e tensione con l'occhio rivolto al campionato, ma non si è ancora nel clima agonistico forte. Dà l'idea che esistono tanti tipi di calcio, perché il calcio è legato alle persone che lo creano, frequentano e sostengono. Già il Napoli dà una spinta differente, il tifo napoletano e partenopeo nei ritiri visti in Trentino dà certamente un valore aggiunto incredibile e non è riscontrabile altrove!".