De Laurentiis ha lasciato Napoli dopo il colloquio con loro e Calzona a Castel Volturno: ecco dov'è diretto

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a cosa è accaduto ieri a Castel Volturno con la visita al centro tecnico del presidente Aurelio De Laurentiis:

"Vincenzo Italiano, un allenatore che dai radar di Aurelio De Laurentiis non è mai sparito. Il presidente è tornato a Roma ieri in tarda mattinata, non prima di aver incontrato i giocatori al Konami Training Center di Castel Volturno. Allenamento diretto da Ciccio Calzona che non ha ancora smaltito del tutto l’influenza, ma alle 8.30 era già in sede per preparare il lavoro. De Laurentiis ha salutato lui e i calciatori, con cui ha condiviso la serata di giovedì al Metropolitan di Chiaia per l’anteprima di “ Sarò con te”.