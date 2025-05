De Bruyne-Napoli: svelate le cifre della prima offerta degli azzurri. La controproposta del belga

La redazione di Calciomercato.com ha pubblicato le cifre della prima offerta che il Napoli avrebbe fatto all'entourage del calciatore Kevin De Bruyne:

"Al momento le parti non si sbilanciano, per arrivare alla fumata bianca c'è ancora tanta strada da fare, gli indizi fanno però sperare i tifosi azzurri. Il primo è il nuovo incontro che ci sarà settimana prossima per provare a mettersi d'accordo sulle cifre: il direttore sportivo Manna ha proposto un biennale da 7 milioni di euro più bonus, l'entourage dell'ex giocatore di Chelsea e Wolfsburg ne chiede 10. Il secondo è la dichiarazione del diretto interessato, che dopo la finale di FA Cup persa contro il Crystal Palace ha aperto a una nuova esperienza in un campionato di prima fascia: "Voglio giocare a calcio ad alti livelli. Ho una famiglia e la decisione deve essere anche per loro. Futuro in Inghilterra? Forse”.