Lukaku-Napoli, Gazzetta - Conte riuscì a convincere ADL a spendere per un calciatore 'non rivendibile': è un unicum

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come l'acquisto di Romelu Lukaku sia stato un colpo azzeccato e soprattutto voluto da Antonio Conte il quale convinse De Laurentiis a spendere per un calciatore praticamente non rivendibile secondo il quotidiano:

"Il feeling tra lui e Conte non si è mai spezzato, tanto che Antonio ha spinto per l’arrivo di Lukaku a Napoli sin dal giorno della firma con De Laurentiis. E ha convinto il presidente a investire 30 milioni per un giocatore “non rivendibile”: un unicum pensando alla gestione di tutta l’era aureliana a Napoli. Ma Conte non aveva dubbi: senza Osimhen, solo Romelu poteva avere quella leadership riconosciuta per trascinare al primo colpo il Napoli tra le grandi d’Italia".