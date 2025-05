In questi minuti il Napoli è sceso in campo al Centro Sportivo dell'ACD Colorno Calcio a Colorno, in provincia di Parma, per svolgere la rifinitura in vista della gara di questa sera al Tardini. Gli occhi sono tutti puntati sullo scozzese Scott McTominay il quale è regolarmente in campo. Le sensazioni sembrano dunque essere più che positive per la sfida contro la compagine allenata da Cristian Chivu. L'ex Manchester United partirà dunque titolare.

