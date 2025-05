Parma-Napoli, preoccupazioni per l'ordine pubblico e possibili incidenti

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla gara di stasera tra Parma e Napoli che potrebbe anche consegnare lo Scudetto agli azzurri in caso di vittoria e contemporanea sconfitta dell'Inter:

"La squadra di Conte potrà concentrarsi infatti solo sul suo obiettivo primario: mettere ko a domicilio il Parma, anche facendosi trascinare dalla spinta dei 3500 tifosi presenti nel settore Ospiti. I pochi che sono riusciti ad accaparrarsi in qualche modo i biglietti disponibili. Ci saranno per l’occasione pure i gruppi ultrà delle curve del Maradona, visto che la trasferta è stata questa volta autorizzata ai residenti in Campania, nonostante le inevitabili preoccupazioni per l’ordine pubblico.



L’importanza della posta in palio è enorme su entrambi i fronti ( per il crudele intreccio tra la lotta per lo scudetto e quella per la salvezza) e l’atmosfera sarà caldissima nella stessa misura in campo e sulle tribune. Massiccio di conseguenza sarà lo schieramento delle forze dell’ordine e degli steward, che avranno il compito di sventare la minaccia di possibili incidenti. Gli ultrà di curva A e B hanno promesso “massima correttezza” alla vigilia con un comunicato. In 300 ieri pomeriggio hanno salutato la squadra con cori e fumogeni alla partenza da Capodichino".