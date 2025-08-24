De Bruyne ha voluto ricordare una cosa a chi gli diceva che fosse grasso e vecchio

Rassegna Stampa  
De Bruyne ha voluto ricordare una cosa a chi gli diceva che fosse grasso e vecchio

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giungla dei social si sono divertiti per tutta l’estate su Kevin De Bruyne, scrive il Corriere dello Sport.

“Ironizzavano sulla sua forma fisica, sull’utilità che poteva avere per il Napoli. «È grasso, è vecchio», gliene hanno dette di tutti i colori. Ma i campioni sono fatti così, rispondono in campo. E alla prima occasione Kevin De Bruyne ha voluto ricordare a tutti di che pasta è fatto. Ha giocato a tutto campo, ha iniziato da mezzo sinistro, ha affiancato la punta in fase di pressione, si è abbassato spesso con Lobotka a fare il play. E ha chiuso da centravanti quando è uscito Lucca”

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo GenoaGenoaCL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecceEL

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo AtalantaAtalantaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo InterInter

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo JuventusJuventus

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo PisaPisa

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo MilanMilanR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo BolognaBolognaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top