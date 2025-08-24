De Bruyne ha voluto ricordare una cosa a chi gli diceva che fosse grasso e vecchio

Ultime notizie SSC Napoli - Nella giungla dei social si sono divertiti per tutta l’estate su Kevin De Bruyne, scrive il Corriere dello Sport.

“Ironizzavano sulla sua forma fisica, sull’utilità che poteva avere per il Napoli. «È grasso, è vecchio», gliene hanno dette di tutti i colori. Ma i campioni sono fatti così, rispondono in campo. E alla prima occasione Kevin De Bruyne ha voluto ricordare a tutti di che pasta è fatto. Ha giocato a tutto campo, ha iniziato da mezzo sinistro, ha affiancato la punta in fase di pressione, si è abbassato spesso con Lobotka a fare il play. E ha chiuso da centravanti quando è uscito Lucca”