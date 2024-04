Cosa avrà pensato Spalletti dopo Napoli-Frosinone? Sicuramente due cose

Disatro Napoli sotto gli occhi di Luciano Spalletti. Solo 2-2 col Frosinone e il sogno Champions che sfuma quasi definitivamente.

Di seguito il commento di TuttoSport oggi in edicola:

Spalletti sarà rimasto sbalordito per come quella squadra perfetta, oggi è diventata qualcosa di indecifrabile. Soprattutto per ciò che concerne la fase di copertura di una difesa colabrodo: gli azzurri subiscono reti da 13 partite di fila.

Lo stesso Spalletti si sarà reso conto che senza Kim è impossibile giocare con la difesa a 4 e la linea “alta”, cioè quel sistema che De Laurentiis ha preteso prima da Garcia, poi da Mazzarri ed infine da Calzona. Ne è venuto fuori un papocchio e una posizione di classifica mortificante per chi porta lo scudetto sulle maglie. Dagli applausi rivolti al tecnico dello scudetto alle bordate di fischi nel finale, passano due tempi di una partita vissuta con i soliti strappi.