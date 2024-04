Sky - Se Conte non allenerà il Napoli sarà solo per un motivo! Ha dato piena disponibilità agli azzurri

Calciomercato Napoli - Antonio Conte pronto ad accettare l'offerta del Napoli, ora dipende tutto dal presidente De Laurentiis capire chi scegliere come nuovo allenatore del Napoli.

Conte-Napoli, le ultime da Sky

Queste le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport su Conte come allenatore del Napoli:

"Conte non è così vicino al Napoli come si sta raccontando in queste ore. Confermo quanto detto settimana scorsa però. Conte ha dato la sua piena disponibilità ad allenare il Napoli. Se Conte non arriverà in azzurro non sarà perché ha detto di no, ma sarà perché De Laurentiis avrà fatto altre scelte in merito al nuovo allenatore. Conte ha dato disponibilità come l'ha data Pioli e come l'ha data Gasperini e come la darebbe Italiano qualora venisse contattato, visto che non è stato ancora contattato seriamente".