Cavani Jr baby bomber del Napoli Under 11: super gol alla Matador per il figlio d'arte! | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - A settembre dello scorso anno, ad inizio stagione, vi abbiamo raccontato di come la dinastia dei Cavani nel Napoli si fosse allungata: merito di Lucas, 11 anni compiuti lo scorso marzo, che a settembre ha firmato il suo primo contratto da nuovo calciatore del Napoli. Lo ha fatto in compagnia della mamma Maria Soledad e di Rossano Vettosi, il suo allenatore - oramai ex - che lo ha cresciuto con la scuola Calcio Petrarca. Lucas Cavani adesso gioca per l'Under 11 della SSC Napoli e in questo weekend s'è messo in mostra segnando due gol, uno dei due è davvero bellissimo, alla Edinson Matador Cavani.

Ecco il video pubblicato da Giovanili Napoli: