Come giocherebbe il Napoli di Conte, Di Canio a SKY: "Un titolare rischia, dentro Lukaku" | FOTO

Come giocherebbe il Napoli di Antonio Conte? Ha provato a spiegarlo in diretta a Sky Paolo Di Canio, con tanto di formazione alla mano.

"Difesa a tre con un profilo rapido da inserire e linea a quattro in mediana, con Di Lorenzo a destra e un esterno da acquistare sul mercato sull’altro fronte. A centrocampo però rischia Anguissa: “Magari mi sbaglio ma a lui non piacciono questi giocatori che vanno girando sul campo. E disciplinari profili già fatti è complicato. Discorso diverso per Lobotka: imposta ma rincorre anche”. In attacco, per Di Canio, potrebbe esserci Lukaku al posto di Osimhen".